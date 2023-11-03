Milli karateci Nisagül 5 yılda 15 madalya kazandı

Nisagül Büyük, Türkiye Karate Milli Takımı ile 5 yılda katıldığı uluslararası organizasyonlarda ikişer Balkan ve Kafkas şampiyonluğunun yanı sıra dünya ve Kafkas ikinciliğiyle Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 10. sınıf öğrencisi de olan milli karatecinin, ulusal yarışmalarda ise 4 Türkiye Şampiyonluğu, ikişer de Türkiye ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9-10 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak 14 yaşındaki Nisagül Büyük, altın madalya hedefine ulaşmak için antrenör Metin Ay ile çalışmalarını okulun spor salonunda sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya Şampiyonası benim için çok güzel bir tecrübe oldu"

Nisagül Büyük, 2018'de 9 yaşında başladığı karatede milli sporcu olmayı başardığını söyledi.

Büyük, yurt içi ve yurt dışında katıldığı şampiyonalarda madalya kazandığını belirtti.

"Karateye ilkokul 4. sınıfta çocukluk hevesiyle başladım. Turnuvalara katıldıkça daha istekli ve disiplinli hale geldim. Ailemin, arkadaşlarımın ve okulumun verdiği destekle turnuvalarda başarılı sonuçlar elde edip, milli sporculuğa kadar yükseldim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Büyük, 2022'de Sırbistan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın ilk uluslararası derecesi olduğunu ifade ederek, aynı yıl Bulgaristan'da organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda bronz, bu sene düzenlenen Kafkas Şampiyonası'nda altın, dünya şampiyonasında ise gümüş madalyaya ulaştığını aktardı.

Bulgaristan'da 2023'te organize edilen dünya şampiyonasının kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğunun altını çizen Büyük, şampiyonada 60 kiloda hayalini kurduğu altın madalyayı kaçırdığını ve ikinci olarak buruk bir sevinç yaşadığını dile getirdi.

Milli sporcu, en büyük gayesinin Avrupa ve dünya çapındaki organizasyonlarda altın madalyaya ulaşmak olduğunu vurguladı.

"Avrupa Şampiyonası'nda bronz, dünya şampiyonasında gümüş madalyam var. Hedefim, önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonlarında altın madalya alarak ülkeme dönmek."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Metin Ay: Nisagül, dünya ikinciliğini elde ederek bizleri gururlandırdı

Antrenör Metin Ay ise Nisagül Büyük ile haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını söyledi. Ay, yoğun çalışmanın meyvelerini, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle topladıklarını belirtti.

"Nisagül, dünya ikinciliğini elde ederek bizleri gururlandırdı. İnşallah bir sonraki dünya şampiyonasında altın madalyayı da alacağız. Şimdi hedefimiz, önümüzdeki şampiyonalardan birinciliklerle ülkemize dönmek."

Ay, yıl sonunda yapılacak Avrupa Şampiyonası için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatarak, "İnşallah bu şampiyonada en üst kürsüyü görme şerefine nail oluruz." ifadelerini kullandı.