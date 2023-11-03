Kayserisporlu Bilal Bayazıt Alanyaspor maçından umutlu

Bilal Bayazıt, ligin 5. haftasında teknik direktör değişimi yaşadıklarını ve yeni hocaya alışmaları için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Bayazıt, takımın bu değişikliğe çabuk ayak uydurduğunun altını çizdi.

"Allah'a şükür takım iyi gidiyor. Yavaş yavaş alışıyoruz. Hocanın istedikleri belli. Onu da elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Son iki maç gayet iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle devam ederiz."

Bilal, Kayserispor'daki kariyerinin iyi gittiğini ancak kendisini geliştirmesi gereken daha çok konu olduğunu dile getirdi.

Genç kaleci, performansını artırmak için yoğun çalıştığını vurguladı.

"İnşallah böyle devam ederim. Tabii ki benim hedeflerim var. Hedeflerimi kulübüm de sportif direktörümüz Murat Duman da biliyor. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. Buradan giderken Kayserispor'a iyi bir teklif gelmesini istiyorum. Buradan güzel ayrılmak istiyorum. Her oyuncunun olduğu gibi benim de Avrupa'da oynamak, Şampiyonlar Lig'inde mücadele etmek gibi bir hayalim var. Buralarda şampiyonluk yaşamayı da tabii ki isterim. Şampiyon takımda kupa kaldırmak her oyuncunun hayalidir. İnşallah bu başarılar bir gün bana da nasip olur. Bunun için elimden geleni yapıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Milli takım için hazırım"

Bilal Bayazıt, her oyuncu milli takım formasını terletme hayali olduğunu belirtti.

"Milli takımda oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Ama hemen bu sezon milli takıma gitmem lazım diye kendimi kasmıyorum. Milli takımda yeni bir hoca var. Onun stilini bilmiyorum. İnşallah milli formayı taşıma şansı bulurum."

Başarılı file bekçisi, Recep Uçar'la çalışmaktan keyif aldığını, Uçar ve ekibinden öğrenecek çok şeyi olduğunu dile getirdi.

Bilal Bayazıt, Kayserispor'un birçok olumsuzluğa rağmen bu sezon üst sıraları hedeflediği belirtti.

"Geçen sene tahtamız kapalıydı. O yüzden transfer yapamadık. Geçen yıl herkes Kayserispor'un ligden düşeceğini konuşuyordu ama biz takım olarak birbirimize kenetlenerek ligde kaldık. Çünkü takım olarak o mental güce sahiptik. Bu sezonda geçen yıldan kalan çok oyuncu var. Yeni gelen oyuncularımız da var. Burada bir aile havası oluştu. Bence bu da başarıyı getiriyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bilal, bu hafta ligde zor bir maça çıkacaklarını vurguladı.

"Son iki maçta 6 puan aldık. Alanyaspor çok iyi bir ekip. Son iki yıldır Kayseri'de Alanyaspor'u yenemiyoruz. Onun için hazır olmamız gerekiyor. Takım olarak iyi çalışıyoruz. İnşallah bu sene yenip, üç puanı Kayserispor taraftarına hediye etmek istiyoruz."