PFDK'dan Dursun Özbek ve Ali Koç'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a para cezası verildiğini açıkladı. Kurul ayrıca Sivasspor forması giyen Yatabare'ye 2 maç, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Kitsiou'ya ise 1'er maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

"MKE Ankaragücü Kulübü teknik sorumlusu Hakkı Tolunay Kafkas’ın, 08.05.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Stylianos Kıtsiou’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Hangikredi Ümraniyespor Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan Hangikredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası tribün B ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Hangikredi Ümraniyespor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hangikredi Ümraniyespor Kulübü hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Hangikredi Ümraniyespor Kulübü başkanı Tarık Aksar hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Demir Grup Sivasspor Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan Hangikredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor Kulübü sporcusu Mustapha Yatabare’nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fraport Tav Antalyaspor Kulübünün, 06.05.2023 tarihinde oynanan Fraport Tav Antalyaspor-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı alt tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fraport Tav Antalyaspor Kulübünün, Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000 TL para cezası ile cezalandırılması,

Fraport Tav Antalyaspor Kulübü başkanı Sabri Gülel’in, Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000 TL para cezası ile cezalandırılması,

Bitexen Giresunspor Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bitexen Giresunspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe A.Ş.’nin, 07.05.2023 tarihinde oynanan Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada fenerbahçe A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 310.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe A.Ş.’nin, Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000 TL para cezası ile cezalandırılması,

Fenerbahçe A.Ş. başkanı Yıldırım Ali Koç’un, Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. idarecisi Burak Çağlan Kızılhan hakkında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,(oyçokluğu)

Galatasaray A.Ş.’nin, 08.05.2023 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribün 119, 120, 219, kuzey tribün 106, 107, 206, 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada galatasaray A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 70.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000 TL para cezası ile cezalandırılması,

galatasaray A.Ş. başkanı Dursun Aydın Özbek’in, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yukatel Kayserispor Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yukatel Kayserispor Kulübü başkanı Ali Çamlı’nın, Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir." denildi.

