Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.05.2023 22:34

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de final mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Fenerbahçe Mehmet Muharrem Kasapoğlu Voleybol
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi şampiyonu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Ukrayna: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması için çalışıyoruz
22:45
Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 145 oldu
22:40
Dünya genelinde 2022'de 61 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi
22:34
Norveç Arktik Konseyi dönem başkanlığını Rusya'dan devraldı
23:27
Adana'da zincirleme trafik kazası: 7 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı
22:25
ABD: Yemen'in birlik ve istikrarını destekliyoruz
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban hayatı
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban hayatı
FOTO FOKUS
İlk kez TRT Haber'de: Akıncı, Çakır'ı ateşledi
İlk kez TRT Haber'de: Akıncı, Çakır'ı ateşledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ