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Spor
AA 11.05.2023 22:12

Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi şampiyonu oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi şampiyonu oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 üstünlük kurarak ligde 6 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015 ve 2016-2017'nin ardından 6. kez kupayı müzesine götürdü.

Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı ise ikincilikle yetindi. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.

Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi

Şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.

Daha sonra Fenerbahçe Opet oyuncularına madalyaları takdim edilirken, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kaptan Eda Erdem Dündar'a verdi. Eda ise Ana Cristina De Souza'ya kupayı vererek, genç oyuncuyu onurlandırdı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yanı sıra voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt ve kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan da salonda şampiyonluk sevincini yaşadılar.

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