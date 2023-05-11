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Spor
DHA 11.05.2023 17:27

Fenerbahçe: Her şey için teşekkürler Olcay Çakır Turgut

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, kaptan Olcay Çakır Turgut’un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe: Her şey için teşekkürler Olcay Çakır Turgut
[Fotograf: DHA]

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

“Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa’da sürdürecektir. 2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz.”


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