Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı Karadağ deplasmanında

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karadağ-Türkiye maçı,

TSİ 12.00'de Karadağ'ın Madzarica Stadı'nda başlayacak.

Milli takım, Karadağ maçını kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını Edirne Aliço Spor Eğitim Merkezi'nde tamamladı. 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, yarın sabah yola çıkacak ve bu maçı kazandıktan sonra ekim ve kasım aylarında Sırbistan'da deplasmanda ve ardından da Bosna Hersek ile Türkiye'de karşılaşacak.

Türkiye, Karadağ'ı ise 2024 yılı nisan ayında konuk edecek.

Milli takım bütün maçlarını kazanması durumunda Konferans 1 Güney Grubu'na yükselecek.