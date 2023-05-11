Milli sporcular Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası takım kategorisinde 3'üncü oldu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de 15 Mayıs Pazartesi günü sona erecek organizasyonun 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş-Şimal Yılmaz ikilisi, 581 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcular, madalya mücadelesinde İtalya'yı 17-9 yenerek kürsünün 3'üncü basamağında yer almayı başardı.

Ayrıca, bu kategoride Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ekibi 14'üncü, Ömer Akgün-Damla Köse ikilisi ise 53'üncü sırada yer aldı.