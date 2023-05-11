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Spor
AA 11.05.2023 13:06

Milli sporcular Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası takım kategorisinde 3'üncü oldu

Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda Türkiye, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde 3'üncü oldu.

Milli sporcular Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası takım kategorisinde 3'üncü oldu
[Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu]

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de 15 Mayıs Pazartesi günü sona erecek organizasyonun 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş-Şimal Yılmaz ikilisi, 581 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcular, madalya mücadelesinde İtalya'yı 17-9 yenerek kürsünün 3'üncü basamağında yer almayı başardı.

Ayrıca, bu kategoride Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ekibi 14'üncü, Ömer Akgün-Damla Köse ikilisi ise 53'üncü sırada yer aldı.


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