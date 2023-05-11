Galatasaray istatistiklerde de zirvede

Galatasaray, 73 puanla liderliğini sürdürüyor. Okan Buruk'un ekibi, ligde maç başına istatistiklere bakıldığında da birçok alanda zirvede bulunuyor.

Galatasaray bu sezon ligde en çok isabetli şut çeken, pozisyona giren ve rakip ceza sahasında topla buluşan takım oldu. Sarı kırmızılıların, 31 lig karşılaşmasında isabetli şut ortalaması 7 buçuğa ulaştı.

Okan Buruk'un öğrencileri, her mücadelede ortalama 3,2 net gol pozisyonuna girmeyi de başardı. Sarı kırmızılı ekip, rakip ceza sahasında maç başına 33,2 kez topla buluşarak bu alanda da zirvede yer aldı.

Galatasaray'da dikkat çeken bir diğer detaysa, geçen hafta defans hattının hava toplarındaki başarısı oldu.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında savunmada forma giyen Abdülkerim, Nelsson, Sacha Boey ve Kazımcan, 30 hava topu mücadelesinin hepsini kazandı.

Danimarkalı stoper Victor Nelsson ayrıca, rakip hücumcularla girdiği 9 ikili mücadelenin tümünden galip çıktı. Bu arada Galatasaray yönetimi de takımı motivasyonunu yüksek tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ligin son düzlüğündeki maçlar için 10'ar milyon lira prim belirleyen sarı kırmızılıların bu miktarı 20 milyon liraya çıkarması gündemde