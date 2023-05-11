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Spor
TRT SPOR 11.05.2023 12:20

Beşiktaş'ta Omar Colley etkisi

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Omar Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden oldu. Beşiktaş, Gambiyalı stoperin görev yaptığı 8 maçta yenilmedi.

Beşiktaş'ta Omar Colley etkisi

Beşiktaş'ta Omar Colley başarılı oyunuyla göz dolduruyor. Devre arasında takıma katılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında yer almayı başardı.

Beşiktaş, Gambiyalı futbolcunun forma giydiği 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah beyazlılar bu süreçte 7 galibiyet aldı, sadece Trabzon'da 2 puan bıraktı.

Bu maçlarda Beşiktaş kalesinde 6 gol gördü.

Gambiyalı oyuncu, savunmada görev yaptığı arkadaşlarının da formunun yükselmesinde etkili oldu.

Sakatlanana kadar Tayyip Talha ile birlikte savunmanın ortasında şans bulan 30 yaşındaki oyuncu, daha sonra Romain Saiss ile de iyi bir ikili oluşturdu.

Beşiktaş'ta Colley-Saiss tandemi 4 maçta görev yaptı. Siyah beyazlılar, bu süreçte kalesinde sadece 2 gol gördü.

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