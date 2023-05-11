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Spor
TRT Haber 11.05.2023 12:15

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat beğeni topladı

Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat, son haftalarda sergilediği performansla beğeni topladı. Başarılı file bekçisiyle devam etmek isteyen sarı lacivertli yönetim, genç kalecinin bonservisini almayı planlıyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat beğeni topladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini almayı hedefliyor. Genç file bekçisi İrfan Can, kaleyi devralmasından bu yana başarılı bir grafik çizdi.

Sarı lacivertli teknik heyet, Altay Bayındır’ın yokluğunda 24 yaşındaki file bekçisinin performansından memnun kaldı.

İrfan Can Eğribayat, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 2,6 kurtarış yaptı. Fenerbahçe bu süreçte 7 kez topu ağlarında görürken, 24 yaşındaki file bekçisi maç başına 1,4 gol yedi.

Sarı lacivertlilerin 15 Nisan’da oynadığı MKE Ankaragücü mücadelesinde formayı devralan İrfan Can Eğribayat’ın, kalesinde gördüğü 7 golün tamamı ceza sahasından geldi.

Genç file bekçisi ceza sahası dışından atılan 7 şuta da engel oldu. Sarı lacivertli formayı kiralık olarak giyen 24 yaşındaki kalecinin bonservisi Göztepe’de bulunuyor.

Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda İzmir temsilcisine geri dönmesi gereken İrfan Can Eğribayat’ı satın almak için adım atması bekleniyor.

Kaleyi devraldığı günden bu yana formda bir görüntü veren file bekçisinin, 1 milyon 200 bin euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

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