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Spor
AA 11.05.2023 12:07

48 milli eskrimci uluslararası organizasyonlarda yarışacak

Eskrimde, hafta sonu İspanya ve Gürcistan'da Büyükler Dünya Kupası'nda 11 sporcu, Bulgaristan'daki EFC 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda ise 37 sporcu madalya mücadelesi verecek.

48 milli eskrimci uluslararası organizasyonlarda yarışacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-14 Mayıs tarihlerinde İspanya ve Gürcistan'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında 11 milli eskrimci, kılıç branşında piste çıkacak.

Bulgaristan'da ise EFC 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda 37 epeci madalya arayacak.

Batum'da 12 Mayıs ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak Büyükler Dünya Kupası'nda kadınlar kılıç kategorisinde Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ; İspanya'nın başkenti Madrid'de ise erkekler kılıçta Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Ahmet Turgut Taflan, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım hem bireyselde hem de takım müsabakalarında podyuma çıkmak için ter dökecek.

Sofya'da 37 epeci piste çıkacak

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek EFC 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda da erkekler ve kadınlar epe kategorilerinde yarışacak sporcular şöyle:

Sarp Araydın, Boğaçhan Erdemir, Ömer Can, Mehmet Ali Can, Fahri Güneş Çokparlamış, Mehmet Alptuğ Demir, Çağdaş Güner, Deniz Doruk Gürsel, Can Helvacı, Can İbrahimoğlu, Salih Evrim İlkiliroğlu, İskender Yiğit Tiftik, Alp Tardu Karaçor, Galip Buğra Kayacık, Mehmet Ilgar Ceviziçi, Dağhan Öztürk, Mustafa Kayra Üstün, Yağız Ergün, Asya Ahat, Nil Aksan, Damla Alöç, Nefes Arabacı, Mina Bodur, Zülal Can, Defne Caner, Ada Ardıç Karaçor, Hadiye Neslipir Kaymak, Zeynep Kurt, Sudenaz Önge, Zeynep Naz Öztürk, Tuğsem Recepoğlu, Elif Nilhan Salur, Azra Sarıkınacı, Berensu Umu, Arzem Vücut, Asya Deniz Yılmam ve Yağmur Yurttaş.

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