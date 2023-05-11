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Spor
AA 11.05.2023 11:34

Galatasaray Basketbol'da Zvezdan Mitrovic dönemi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic getirildi.

Galatasaray Basketbol'da Zvezdan Mitrovic dönemi
[Fotograf: TRT SPOR]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, görevine son verilen Andreas Pistiolis'in yerine 53 yaşındaki Karadağlı Zvezdan Mitrovic'in getirildiği bildirildi.

Zvezdan Mitrovic ile 2022-2023 ve 2023-2024 yıllarını kapsayan sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Zvezdan Mitrovic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor ve kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Karadağlı başantrenör, kariyerinde Khimki, Budivelnyk Kviv, Khimik, Azovmash Mariupol, AS Monaco ve ASVEL gibi takımları çalıştırdı.


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