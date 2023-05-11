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Spor
AA 11.05.2023 11:18

Milli motosikletçi Deniz Öncü Fransa'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın beşinci ayağında başarı kovalayacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü Fransa'da piste çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Fransa Grand Prix'si 12-14 Mayıs tarihlerinde Le Mans Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla ödül kürsüsünde yer almayı hedefliyor. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan milli sporcu, 12 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlarda, 13 Mayıs Cumartesi günü sıralama yarışında ter dökecek. Sezonun beşinci ayağı 14 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

"En iyi sonucu almak için çalışacağız"

Açıklamada milli motosikletçi Deniz Öncü'nün görüşlerine de yer verildi.

"Motosikletime geri döndüğüm için mutluyum. Jerez'de olumlu geçen bir hafta sonundan ve harika bir testten sonra, güçlü bir motivasyonla Fransa'ya geldik. Yeniden rekabetçi olmaya odaklandık. Hafta sonunun tadını çıkarmaya çalışıp en iyi sonucu almak için çalışacağız."

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