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Spor
TRT SPOR 11.05.2023 12:27

Hakan Çalhanoğlu Inter'i sırtlıyor

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Seri A ekibi İnter, Şampiyonlar Ligi kupasını gözüne kestirdi. Mavi siyahlıların Milan'ı 2-0 yendiği yarı final ilk maçında milli oyuncu yaptığı asist ve oynadığı futbolla göz doldurdu.

Hakan Çalhanoğlu Inter'i sırtlıyor
[Fotograf: AA]

Inter Şampiyonlar Ligi finaline göz kırpttı. Mavi siyahlı takım Devler Ligi yarı final ilk maçında ezeli rakibi Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Inter'in galibiyetinde Hakan Çalhanoğlu önemli rol oynadı. Karşılaşmaya on birde başlayan milli oyuncu 8. dakikada Edin Dzeko'nun attığı ilk golün asistini yaptı.

37 yaşındaki Dzeko'nun golüyle öne geçen Inter, 34 yaşındaki Mkhitaryan'ın 11. dakikada attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şut direğe takıldı. Milli oyuncu 78. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Karşılaşmada 22 pasın 19'unu doğru kullanan tecrübeli oyuncu yüzde 86 pas isabeti yakaladı.

Başarılı orta saha bu sezon Inter'de forma giydiği 10 Şampiyonlar Ligi maçında 1 gol 2 asist üretti. Milli oyuncu 4 Ekim'de İtalya'da Barcelona'yı 1-0 yendikleri maçta takımının tek golünü atmıştı.

Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan 4. Türk olmaya çok yaklaştı

Inter'in yarı final ilk maçını 2-0 kazanmasıyla Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan dördüncü Türk olmaya çok yaklaştı. Daha önce Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin Devler Ligi finalinde forma giydi.

Inter ve Milan yarı final rövanş maçı için 16 Mayıs'ta bir kez daha karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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