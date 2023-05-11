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Türkiye
AA 11.05.2023 12:57

Öğrencilere trafik ve yol güvenliği eğitimi verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED), Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen trafik ve yol güvenliği eğitimlerine 385 öğrenci katıldı.

Öğrencilere trafik ve yol güvenliği eğitimi verildi
[Fotograf: AA]

Otomobil sporları ve temel trafik güvenliği konularında ilköğretim öğrencilerini bilgilendirmek için TOSFED Kadınlar Komisyonu tarafından trafik ve yol güvenliği projesi kapsamında "Velinin karnesi nasıl?" başlıklı eğitim programı, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları'nda gerçekleştirildi.

Öğrencilere trafik ve yol güvenliği eğitimi verildi

TOSFED Kadınlar Komisyonu'ndan Yeşim Bostancı ve Beyza Avcıoğlu'nun katılımıyla yapılan eğitimde, Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışan GMG Racing pilotu Gürol Baranlı ile kadın copilot Aslı Erbil öğrencilere trafik ve yol güvenliği hakkında bilgiler verdi.

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