Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında" sözleri yer aldı.