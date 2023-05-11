Soma şehitleri facianın 9. yılında dualarla anılacak

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın 9'uncu yılında şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından 13 Mayıs'ta Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlenecek.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, 9 yıl önce sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı yasa boğan kazayı ve hayatını kaybeden madencileri unutmayacaklarını belirterek, şehit madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehirde hemen hemen herkesin kazadan doğrudan ya da dolaylı etkilendiğini dile getiren Tulup, "Ama sağ olsun hükümetimiz, devletimiz, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, yurt dışından da dahil acımızı paylaşmak için hep yanımızda oldu, bize büyük destek ve katkı verdi" dedi.

Tulup, kazadan sonra madencilik sektöründe çalışma şartlarıyla ilgili köklü değişiklikler olduğunu aktararak, "İş güvenliği çok daha öne çıktı. Temennimiz, isteğimiz bir daha böyle kazaların yaşanmaması. Tüm iş yerlerimiz bu konuda büyük hassasiyetle çalışıyor. Biz de bunun yakından şahitliğini yapıyoruz. Ziyaretlerimizde iş güvenliğine ne kadar önem verildiğini görüyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Maden kenti, enerji kenti Soma’da da bu madenler olduğu sürece madencilik sektörü devam edecek" diye konuştu.

"Somalı madenciler, vefasını gösterdi"

Somalı madencilerin ve ailelerinin 9 yıl önceki kazadan sonra kendilerine verilen desteği unutmadığını belirten Tulup, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illere yardıma koşarak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak bu vefayı göstermeye gayret ettiklerini söyledi. Tulup, şöyle devam etti:

"13 Mayıs 2014'te tüm Türkiye bize yardıma geldiği gibi bizim madenci kardeşlerimiz de depremde bu kez kurtarıcı oldular, enkazın altına kalan kardeşlerimizi çıkarmak için uğraş verdiler, gayret sarf ettiler. Somalı madenciler, vefasını gösterdi, büyük bir özveriyle çalıştı. Bu sefer de biz Soma olarak, kurtarma ekiplerimizle deprem bölgesine yoğun çalışmalar yaptık. Ben buradan madenci kardeşlerimize, kurtarma ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Soma maden faciası

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından üç gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

Facianın ardından Türk milleti, şehit madenci ailelerine destek olmak için harekete geçmiş, AFAD'ın koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasında 50 milyon lira toplanmış, her ailenin hesabına 160 bin lira yatırılmıştı.

Şehit madenci ailelerine emekli maaşı gibi düzenlemelerin yanında belediyeler, iş dünyası temsilcileri ve futbol kulüplerinin girişimleriyle yaptırılan konutların anahtarları tüm madenci ailelerine teslim edilmişti.

Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı içinde Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.

Yargılama süreci

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.