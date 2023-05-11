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Türkiye
DHA 11.05.2023 11:04

Sahneden düşen Kibariye taburcu oldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen şarkıcı Kibariye, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sahneden düşen Kibariye taburcu oldu

Akdeniz ilçesinde önceki gün Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önündeki 'Romanlar Buluşması'na katılan şarkıcı Kibariye, sahneye atlayan hayranı ile korumaları arasında çıkan arbede sırasında sahneden düştü.

Kibariye düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan Kibariye bugün hastaneden taburcu edildi.

Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi.

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