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Kültür-Sanat
DHA 10.05.2023 13:31

Kibariye: Sevenlerim merak etmesin gayet iyiyim

Mersin'de sahne aldığı bir etkinlikte düşerek yaralanan şarkıcı Kibariye, "Allah korudu. Sevenlerim merak etmesin, sağlık durumum gayet iyi" dedi.

Kibariye: Sevenlerim merak etmesin gayet iyiyim
[Fotograf: DHA]

Şarkıcı Kibariye, dün Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen ‘Romanlar Buluşması’ etkinliğine katıldı.

Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı. Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle sahneden 2 metre yükseklikten yere düştü. Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, şarkıcısının taburcu olmasının ardından İstanbul'a döneceklerini belirterek, "Genel durumu iyi, dünden bu yana doktor kontrolü altında. Kaşında açılma vardı. Doktorlar müdahale etti. Vücudunda ise sıyrıklar oluştu. Bugün taburcu edilmesi bekleniyor." dedi.

Geceyi hastanede müşahede altında geçiren Kibariye menajeri aracılığıyla sevenlerine, "Allah korudu, merak etmesinler, sağlık durumum gayet iyi." mesajı gönderdi.

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