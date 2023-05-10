TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek

TRT, en çok seyredilen çocuk kanalı TRT Çocuk’un ardından yeni bir kanal daha açtı.

TRT Diyanet Çocuk kanalı, ilk test yayınıyla yayıncılık hayatına başladı.

Kanalın açılış programına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

"Çocukları bize emanet edilmiş kalpler ve zihinler olarak gördük"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin yeni kanalı TRT Diyanet Çocuk’un hedefini anlattı. Sobacı şunları söyledi:

Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler, çocuklarımızı her zaman "bize emanet edilmiş kalpler ve zihinler" olarak gördük. Çocuklarımızın güzel ahlak, yardımseverlik, empati, anlayış ve sevgi temelinde duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak için gayret göstereceğiz. Ülkemizin geniş coğrafyasından beslenen güzellikleri ve kültürel zenginliklerimizi çocuklarımıza tanıtacağız."

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT animasyon içeriklerini hatırlattı, ahlak ve manevi değerlerin ön planda tutulmaya devam edileceğini belirterek, "TRT, animasyon sektörünün temellerinin atılmasından, Türkiye’nin uluslararası animasyon alanında etkin bir içerik üreticisi konumuna gelmesine kadar başat bir rol oynamıştır. Batı orijinli yapımlarda, çocuklarımız için sakıncalı içerikler sunulmakta cinsiyet, aile ve kimlik gibi pek çok temel mesele üzerinden çocukların algısı tahrif ediliyor" dedi.

Dijitalleşen dünyada çocuklara unutulmuş değerlerin de hatırlatılacağını söyleyen Sobacı, kanalın yapımlarıyla “İnsanlığın bütününe faydalı” olmayı hedeflediğini anlattı.

Sobacı, "Yapımlarımızda, çocuklarımıza yüz yüze iletişimin ve bir arada oyun oynamanın önemini özellikle anlatıyoruz. Dijitalleşen bugünün dünyasından en çok etkilenenin çocuklarımızın olduğunu ve hayal dünyalarını, arkadaşlıklarını, etkinliklerini fiziki mekanlara taşımalarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Tüm gayemiz, iyiliği yücelten, adalet ve merhamet ikliminden beslenen, vicdanlı, islam’ın özünü kavramış, insanlığın bütününe faydalı bireyler yetişmesine destek olmaktır" dedi.

"İslam dünyası çocuklarına müjde veriyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Diyanet Çocuk kanalının yayın hayatına başlamasını sevinç ve heyecanla karşıladığını ifade etti.

Erbaş şunları söyledi:

"TRT Genel Müdürlüğü'müzün iki yıllık gayretleriyle sone erdirdiği ve test yayınlarına geçmiş olduğumuz yeni bir yayınla milletimizin ve islam dünyası çocuklarına müjde veriyoruz"

Erbaş, “Çocuklarımıza güçlü bir benlik idraki kazandıracak milli, özgün ve kaliteli içerikler üreteceğiz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bir taraftan çocuklarımızın bilgi ve bilinç düzeylerini artırırken diğer taraftan da duygu ve düşünce dünyalarına ışık saçan yeni ve tertemiz bir pencere olacaktır"

Kanal tanıtım etkinliğine katılan minikler de kanala tam not verdi.

“Kalplere Yolculuk” sloganıyla ve 24 özgün içerikle test yayınına başlayan “TRT Diyanet Çocuk” kanalı, çocuklar için dini içerikli animasyon çizgi diziler üretecek.

İlk etapta 24 orijinal içerik ile test yayınına başlayan kanalın orijinal içerikleri TRT’nin dijital Platformu Tabii’den de izlenebilecek.