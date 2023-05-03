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Çocuk
DHA 03.05.2023 13:05

6 Şubat depremlerinden 4,8 milyon çocuk etkilendi

Uluslararası Pediatri Kurumu'un yürüttüğü bilimsel çalışmada, ülke genelinde 4,8 milyon çocuğun Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinden 4,8 milyon çocuk etkilendi

ULUSLARARASI Pediatri Kurumu (IPA), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocukların depremden etkilenme durumuna ilişkin bilimsel çalışma başlattı.

Türkiye genelinde uzman çocuk doktorları tarafından yapılan çalışma sonucunda ülkede 4,8 milyon çocuğun depremden etkilendiği ortaya çıktı. Çalışmanın sonucuna göre; Türkiye'de her 5 çocuktan 1'i depremden psikolojik, fiziksel ya da sosyal olarak etkilendi. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü ve IPA, çocukların doğal afetlerden 3 şekilde etkileneceğini vurguluyor. Bunlar; fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak oluyor. 6 Şubat depremlerinde bunların 3'ünü birden gördük. Burada en önemli konu psikolojik olarak etkilenmeleri." dedi.

Etkileri ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabiliyor

Hasanoğlu, çocuklarda sürecin 6 ay sonra dahi kendini gösterebildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü;

Üzerinde durulan konu şu; çocuklardaki travma sonrası stres bozukluğu yaklaşık 6 ay kadar devam edebilmekte. Bir çocuk 2-3 ay geçtikten sonra 6 aya kadar bu travmaları yaşayabiliyor, aniden etkileri ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayı hepimize çok görev düşüyor. Bu çocuklara en büyük destek psikolojik destek olmak. Bizler 6 ay kadar çocukları gözlemlemek durumundayız. Depremden şu ana kadar yaklaşık 3 ay geçti. Üzerinde durmamız gereken önemli konu; çocuklara defalarca aynı konuyu hatırlatmamak. Bir çocuğun sürekli olarak deprem görüntüleri ile baş başa bırakılması aynı sahnelerin tekrar tekrar hatırlatılması değil, çocukların bir an önce hayata kazandırılması için onlara motivasyon, psikolojik olarak destek verilmesi şeklinde davranılması gerektiğini belirtiyoruz.

"Birkaç defaya mahsus şekilde çocukları psikolojik olarak destekleyip birden sahadan çekilirseniz orada bir boşluk yaşanır"

Türkiye'de millet, devlet depremin ilk gününden bu yana hepimiz kenetlenerek bu çocukların psikolojik olarak toparlanabilmesi için onlara moral ziyaretleri düzenledik, hediyeler gönderdik. Biliyorsunuz futbol maçlarından oyuncaklar gönderildi. Çok güzel birliktelik örneği sergiledik. Burada önemli olan bunun sürdürülebilirliği. Birkaç defaya mahsus şekilde çocukları psikolojik olarak destekleyip birden sahadan çekilirseniz orada bir boşluk yaşanır. Bu uzun dönemli bir iş, sürdürülebilir şekilde bu çocukların psikolojilerine destek vermek gerekiyor. Çocuklarda depremin psikolojik etkisi; kaygı ya da kaygı bozukluğu şeklinde belli ediyor. Bu da kendini daha çok heyecanlanmaları, korkmaları, her gün yaptıkları aktivitelere devam edememeleri, istekli şekilde yaptıkları aktivitelerde geri kalma şeklinde gösteriyor` ifadelerini kullandı. 

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