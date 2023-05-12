UEFA'da Yarı Final ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Yarı Final aşamasının ilk maçları 11 Mayıs gecesi oynandı.

Juventus sahasında Sevilla ile karşılaşırken, Roma ise Bayer Leverkusen’i konuk etti.

Juventus, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

Gecenin diğer maçında Roma, sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen’i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Rövanş maçları 18 Mayıs'ta oynanacak

Juventus – Sevilla ve Roma – Bayer Leverkusen maçlarının rövanşı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde:

Fiorentina evinde Basel'e 2-1 mağlup olurken, West Ham United sahasında AZ Alkmaar’ı 2-1 mağlup etti.

West Ham United geriden gelerek kazandı

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında Premier Lig ekibi West Ham United evinde Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar’ı konuk etti.

London Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Ev sahibi ekip West Ham United karşılaşmayı geriden gelerek 2-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından West Ham United final kapısını araladı.