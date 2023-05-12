Hafif Sağanak Yağışlı 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 12.05.2023 09:11

UEFA'da Yarı Final ilk maçları tamamlandı

UEFA, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçları tamamlandı.

UEFA'da Yarı Final ilk maçları tamamlandı
[Fotograf: TRT Haber]

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Yarı Final aşamasının ilk maçları 11 Mayıs gecesi oynandı.

Juventus sahasında Sevilla ile karşılaşırken, Roma ise Bayer Leverkusen’i konuk etti.

Juventus, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında konuk ettiği Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

Gecenin diğer maçında Roma, sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen’i 1-0 mağlup etmeyi başardı. 

Rövanş maçları 18 Mayıs'ta oynanacak

Juventus – Sevilla ve Roma – Bayer Leverkusen maçlarının rövanşı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde:

Fiorentina evinde Basel'e 2-1 mağlup olurken, West Ham United sahasında AZ Alkmaar’ı 2-1 mağlup etti.

West Ham United geriden gelerek kazandı

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında Premier Lig ekibi West Ham United evinde Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar’ı konuk etti.

London Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Ev sahibi ekip West Ham United karşılaşmayı geriden gelerek 2-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından West Ham United final kapısını araladı.

ETİKETLER
UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Trabzon'da ana su hattı patladı: 16 mahallenin suyu kesildi
10:26
TUS sonuçları açıklandı
10:24
Patent ve marka vekilliği için tek sınav yapılacak
10:11
Alaska'da Denali Ulusal Parkı'nda kaybolan iki dağcının öldüğü değerlendiriliyor
10:10
TİGEM, 68 baş safkan Arap koşu tayı satacak
10:08
Otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı, "İçmek için toplu satın aldık" dedi
Arjantin’de dang humması ile mücadelede nükleer teknoloji kullanılmaya başlandı
Arjantin’de dang humması ile mücadelede nükleer teknoloji kullanılmaya başlandı
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ