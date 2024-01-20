Pendikspor'un rakibi Beşiktaş

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayn mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Siltaş Yapı Pendikspor tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş ise haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Emir Eray Eyisoy.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı, Thiam, Umut Nayir.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bakhtiyor, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Büngöl, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.