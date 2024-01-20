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Spor
TRT HABER / AA 20.01.2024 18:53

Pendikspor'un rakibi Beşiktaş

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Pendikspor'un rakibi Beşiktaş

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayn mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Siltaş Yapı Pendikspor tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş ise haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Pendikspor'un rakibi Beşiktaş

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Emir Eray Eyisoy.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı, Thiam, Umut Nayir.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bakhtiyor, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Büngöl, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.

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