Pendikspor Beşiktaş'ı 4 golle geçti

Pendikspor ile Beşiktaş, Pendik Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Pendikspor, yeni transferleri ile Beşiktaş karşısında sevindi.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Thiam ve 82. dakikada Sequeira kaydetti.

Pendikspor tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de 8 maç sonra kazandı. Ligde dördüncü galibiyetini Beşiktaş karşısında farklı bir skorla elde eden Pendikspor 19 puana yükseldi.

Ligdeki sekizinci yenilgisini alan Beşiktaş ise 35 puanda kaldı. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.

Fernando Santos ilk mağlubiyetini aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de Fatih Karagümrük'Ü 3-0, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u 4-0 mağlup etmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakika gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Pendik savunmasında Rassoul uzaklaştırdı.

GOL - 4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Halil'in ön direğe gönderdiği topa Erencan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı frikikte arka direkte Zaynutdinov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tayfur Bingöl, Pendikspor ceza sahası dışında topu önünde buldu. Tayfur’un sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

53’üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında, Thiam'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

GOL - 74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı. 3-0.

GOL - 82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 4-0.

Mücadelede kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Pendikspor mücadeleyi 4-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Emir Eray Eyisoy.

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Murat Akça), Rassoul, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar (Dk. 90+4 Diaby), Erencan Yardımcı (Dk. 73 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Kappel), Umut Nayir (Dk. 86 Thuram).

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bakhtiyor, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Ghezzal), Tayfur Büngöl (Dk. 86 Necip Uysal), Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 66 Muleka).

Goller: Dk. 4 Umut Nayir, Dk. 70 Halil Akbunar, Dk. 74 Thiam, Dk. 82 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Umut Nayir (Pendikspor), Dk. 23 Demir Ege Tıknaz, Dk. 56 Onur Bulut (Beşiktaş)