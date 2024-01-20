Adana'da kazanan yok

Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Arda Kardeşler hakem yönetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında, Adana Demirspor 52. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. MKE Ankaragücü 63. dakikada Moreira ile skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Adana Demirspor 30 puana yükseldi. Adana ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 2. Lig takımı Anagold 24Erzincanspor'a elenmişti.

Ligde son 8 maçta sadece 1 yenilgi alan ancak kazanmakta da zorluk çeken MKE Ankaragücü ligdeki onuncu beraberliği alarak 25 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'den geri döndü. Devam eden pozisyonda Magomedaliyev topa hakim oldu.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Akintola'nın sol ayakla sert şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.

24. dakikada Bajic'in ceza sahası içinde sağ kanattan şutunda savunmada Cisse'ye çarpan top çok az farkla uzak direğin yanından kornere çıktı.

27. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Akintola'nın ceza sahası içine ortasında Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen tavsiye üzerine izlediği pozisyonda Akintola'nın topu önüne eliyle aldığı gerekçesiyle gol kararını iptal eti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci Bahadır’dan dönen topu Emre Akbaba tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.1-0.

58. dakikada Chatzigıovanis'in yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Maceda'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

GOL - 63. dakikada ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedro Moreira sol taraftan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.

75. dakikada sağ kanattan ilerleyen Akintola, ceza sahası içinde bulunan Emre Akbaba’ya pasını aktardı. Emre’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır’dan döndü. Pozisyonun devamında Akintola'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar.

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Gravillon, Semih Güler, Cisse (Dk. 73 Manev), Abdurrahim Dursun (Dk. 74 Nourani), Dorukhan Toköz (Dk. 54 Barasi), Stambouli, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 86 Nani), Akintola, Emre Akbaba.

MKE Ankaragücü: Bahadır Gündördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 78 Mert Çetin), Pedro Moreira, Ali Kaan Güneren, Morutan (Dk. 86 Atakan Çankaya), Tolga Ciğerci, Cephas (Dk. 55 Chatzigiovannis), Bajic (Dk. 55 Macheda).

Goller: Dk. 52 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 63 Moreira (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Chatzigiovanis, Dk. 90+4 Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü)