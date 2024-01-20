Fatih Karagümrük ile Başakşehir yenişemedi

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Yoğun yağış altında oynanan maçın ilk yarısını Başakşehir, 45. dakikada Fatih Karagümrüklü Paoletti'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Fatih Karagümrük, 88. dakikada Salih Dursun'un kafa golüyle skoru eşitledi. 1-1
Fatih Karagümrük'te Biraschi 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde altıncı beraberliğini alan VavaCars Fatih Karagümrük 21 puana yükseldi. Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkartan RAM Başakşehir ise altıncı beraberliğini alarak 30 puana yükseldi.
Ligin ilk yarısındaki maçı VavaCars Fatih Karagümrük 2-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza alanı çizgisinin üzerinde Figueiredo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.
41. dakikada Teklic'in sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
44. dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Berkay Özcan'ın köşeye plase şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.
GOL - 45. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün savunma arkasına ara pasında altıpasın sağında topla buluşan Berkay Özcan'ın yerden vuruşunda, Paoletti'ye çarpan top filelerle buluştu. 0-1.
45+2. dakikada ceza yayı üzerinde Eysseric'in pasında penaltı noktası gerisinden Bertolacci'nin vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını RAM Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Figueiredo'nun altı pas içerisinden tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Sirigu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
52. dakikada soldan Figueiredo'nun ortasında altı pas üstünde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
53. dakikada Paoletti'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
KIRMIZI KART - 76. dakikada orta sahaya yakın bölgede Başakşehir atağında Emirhan İlkhan, Biraschi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasıyla birlikte hakem Ümit Öztürk, ikinci sarı karttan Biraschi’ye kırmızı kart gösterdi.
GOL - 88. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Hücum yönünün sağından Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini (Dk. 46 Biraschi), Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 79 Emir Tintiş), Paoletti, Güven Yalçın (Dk. 90+1 Lawrence), Eysseric, Teklic (Dk. 61 Lasagna), Serdar Dursun (Dk. 79 Can Keleş).
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Dubois, Opoku, Lima, Deniz Türüç, Onur Ergün (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 90+1 Aleksic), Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Emirhan İlkhan), Piatek, Figueiredo (Dk. 72 Keny).
Gol: Dk. 45 Paoletti (kendi kalesine) (RAMS Başakşehir), Dk. 88 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 56 Opoku, Dk. 58 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 90+4 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 76 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)