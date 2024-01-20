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Spor
AA 20.01.2024 15:35

Filenin Sultanları 2024 Milletler Ligi Japonya maçıyla başlayacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

Filenin Sultanları 2024 Milletler Ligi Japonya maçıyla başlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılındaki ilk sınavını Miller Ligi'nde verecek Filenin Sultanları, 3 ayaktan oluşan ligin her haftasın 4 karşılaşma oynayacak.

Milli takım, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran'da Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da mücadele edecek.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oyna hakkı kazanacak.

Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

1. Hafta (Antalya)

15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

2. Hafta (ABD)

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

3. Hafta (Çin-Hong Kong)

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya

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