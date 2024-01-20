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Spor
DHA 20.01.2024 15:30

Sivasspor Kerem Atakan Kesgin'i kiraladı

Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Atakan Kesgin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Sivasspor Kerem Atakan Kesgin'i kiraladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin transferi ile ilgili 2023-2024 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Sivas’a gelen Kerem Atakan, Başkanvekili Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

5 Kasım 2000’de Tokat’ta dünyaya gelen Kerem Atakan, futbola Turhal Gençlerbirliği Spor’da başladı. Ardından Bucaspor ve Göztepe’de forma giyen Kerem Atakan, 2020 yılında Sivasspor’a transfer oldu.

36 maçta forma giyen 23 yaşındaki sporcu 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş’a transfer oldu. Kerem Atakan sezonun ilk yarısında ise Fatih Karagümrük’te forma giydi. Merkez orta sahada oynayan Kerem Atakan, 44 kez çeşitli kategorilerde milli takım formasını da giydi. 

Beşiktaş da ayrılığı duyurdu

"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."


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