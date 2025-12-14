Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 14.12.2025 17:52

Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadı.

Bakanlık, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dilekleri sunuldu, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede işbirliğine bağlılığımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen saldırıyı lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz."

