AA 14.12.2025 16:19

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

İçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin, aramanın açık cezaevinden "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten" suç kaydı bulunan C.A. isimli bir hükümlü tarafından yapıldığını aktardı.

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bir gazetede 11 Aralık'ta "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı bir haberin yayımlandığı anımsatıldı.

Söz konusu aramayı yapan kişinin gazeteyi santral numarasından 9 Aralık'ta 3 kez aradığının belirlendiği belirtilen açıklamada, ilk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, arayan kişinin tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı
