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Spor
İHA 20.01.2024 15:50

Kayserispor'da İstanbulspor karşında tek hedef kazanmak

Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 22 Ocak Pazartesi günü ligin 21. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Ligde son oynadığı 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Kayserispor bu maçla kötü gidişatına "dur" demek istiyor.

Kayserispor'da İstanbulspor karşında tek hedef kazanmak

Kayserispor ligde 20. hafta sonunda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla 8. sırada yer alıyor.

İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek olan sarı kırmızılı camia kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, İstanbulspor maçının kendileri için hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Üzerimizde kara bulutlar var maalesef. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Cevabını kendim bulmakta zorlanıyorum. Umarım bir an önce toparlanıp Pazartesi günü bizim için hayati önemi olan İstanbulspor maçıyla ligde iyi bir konuma gelmek için mücadele ederiz."

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