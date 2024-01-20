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Spor
AA 20.01.2024 16:30

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'ndeki maç programı açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek.

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez erkeklerde bu organizasyonda yer alacak milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yapacak.

Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs tarihlerinde Antalya'da, 2'nci haftasında 4-9 Haziran'da Japonya'da, 3'üncü haftasında 27 Haziran-2 Temmuz'da Slovenya’da mücadele edecek.

VNL'de16 takımın mücadele edeceği 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalan takımlar adını finallere yazdıracak.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

1. Hafta (Antalya)

21 Mayıs Salı: 20.00 / Türkiye-Kanada

23 Mayıs Perşembe: 20.00 / Türkiye-Hollanda

25 Mayıs Cumartesi: 17.00 / Türkiye-Fransa

26 Mayıs Pazar: 17.00 / Türkiye-ABD

2. Hafta (Japonya)

5 Haziran Çarşamba: 09.30 / Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe: 13.30 / Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi: 06.00 / Türkiye-İran

9 Haziran Pazar: 09.30 / Türkiye-Almanya

3. Hafta (Slovenya)

18 Haziran Salı: 17.30 / Bulgaristan-Türkiye

20 Haziran Perşembe: 14.00 / Türkiye-Arjantin

21 Haziran Cuma: 21.30 Türkiye-Sırbistan

23 Haziran Pazar: 17.30 / Türkiye-İtalya

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