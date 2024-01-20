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Spor
AA 20.01.2024 20:10

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olan Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan 4 değişiklik
[Fotograf: İHA]

Siyah-beyazlı futbol takımı, Pendik Stadı'nda sağanak altında oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Serkan Emrecan Terzi ve Emrecan Bulut yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ettikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Necip, Ghezzal ve Rebic'i yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Santos, Pendikspor karşısında bu isimlerin yerine ilk 11'de Tayyip Talha, Tayfur, Rashica ve Semih'i tercih etti.

Pendikspor Beşiktaş'ı 4 golle geçti
Pendikspor Beşiktaş'ı 4 golle geçti

Tayfur Bingöl, 6 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, tüm kulvarlarda 6 müsabaka sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tayfur, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 14 Aralık 2023'te İsviçre ekibi Lugano ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer almıştı.

31 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların 14 Aralık'ta bu yana oynadığı 6 mücadelenin 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. Tayfur Bingöl, ikinci yarısında forma giydiği Eyüpspor maçında sergilediği performansla Fernando Santos tarafından övgü almıştı.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında kadroda yer almadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Salih, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.

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