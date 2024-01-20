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Spor
TRT SPOR 20.01.2024 18:50

Abdülkadir Ömür'ün talipleri artıyor

Trabzonspor'da A takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Abdülkadir Ömür'ün talipleri artıyor.

Abdülkadir Ömür'ün talipleri artıyor

24 yaşındaki futbolcu için Hull City, Rennes, Panathinaikos ve Fortuna Sittard ile yurt içinden bir takım bordo mavililerle temasa geçti.

Henüz henüz hiçbir kulüple anlaşma aşamasına gelinmedi. Ancak özellikle Hull City bu transferde ısrarcı.

İlerleyen günlerde konuyla ilgili gelişmeler yaşanması ve durumun netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bordo mavili formayla toplamda 211 maça çıkıp 25 gol attı ve 36 da asist yaptı.

Bordo mavili ekip geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un A takımdan ayrı çalışmasına karar vermişti. 

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Abdülkadir Ömür Hull City Trabzonspor Transfer Haberleri
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