Haber Giriş: Kaynak: AA
Passolig futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
[Fotoğraf: AA]
Passolig, seyircilerin futbol maçları için aldığı biletlerin tutarlarının 10 iş günü içerisinde iade edileceğini duyurdu.
Passolig'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de tüm spor müsabakalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtildi.
"Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircilerin bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir."
Etiketler: Passolig yeni tip koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 21:09
Son Haberler
- 21:37
- 21:24
- 20:43
- 20:27
- 20:13
Sıradaki Haber
Ankaragücü bilet ücretlerini iade edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz