ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın bitimine 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların ailelerinin bulunduğu bölümle Aliağa Petkimspor tribünleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bu sırada bazı Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular da tribüne çıktı.

Polis ekiplerinin Manisa Büyükşehir Belediyespor tribünlerinden bir kişiyi dışarı çıkarmasının ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi. Müsabaka, taraftarların salon dışına çıkarılmasının ardından devam etti.

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın son dakikasında tribünde çıkan olaylar nedeniyle salonun boşaltılması için müsabaka yaklaşık 25 dakika durdu. Ligde 6 hafta sonra kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Demir, takımının başında ilk maçına çıktı.

Müsabakaya Dorukhan ve Prewitt'in sayılarıyla başlayan Aliağa Petkimspor, 6. dakika içinde 6 sayılık farka ulaştı: 14-8. Kalan bölümde farkı açan ev sahibi ekip, periyodu 10 sayı farkla 28-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan rakibi karşısında 12. dakikayı 28-25 önde geçen Aliağa Petkimspor, devrenin son 5 dakikasına da 38-35 üstün girdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 18. dakika içinde 41-41 eşitliği sağladığı devreyi Aliağa Petkimspor, 50-45 önde bitirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Üçüncü periyodun başında aradaki farkı 9 sayıya (54-45) çıkaran ev sahibi ekip, çeyreğin son bölümüne kadar üstünlüğünü korudu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29. dakika içinde Roberson'un 3 sayılık basketiyle 62-61 öne geçmesine rağmen Aliağa Petkimspor, son periyoda 67-64 önde girdi.

Final çeyreğine 7-0'lık seriyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 33. dakikayı 71-67 üstün geçti. Son 3 dakikasına 79-79 eşitlikle girilen müsabakayı Manisa Büyükşehir Belediyespor, 90-84 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Salon: ENKA

Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Göksun Öz

Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 10, Dorukhan Engindeniz 9, Prewitt 23, Aldridge 11, Simmons 8, Ege Arar 2, Chery 8, Webster 8, Nusret Yıldırım 5, Ömercan Engin

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 24, Cruz 24, Michalak 12, Morgan 8, Anosike 13, Erdi Gülaslan, Kaspar 3, Tolga Kaan Birer 4, Ogün Sevinç 2, Mustafa Baki Görür​​​​​​​

1. Periyot: 28-18

Devre: 50-45

3. Periyot: 67-64