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Paris Saint-Germain şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı
[Fotoğraf: Paris Saint-Germain Kulübü]
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde sezonun sonlandırılmasıyla şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı.
PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2019-2020 sezonununda elde ettiğimiz 9. şampiyonluğumuzu bütün sağlık çalışanlarına adıyoruz." ifadesini kullandı.
Liglerin sona erdirilmesi kararını saygıyla karşıladıklarını belirten Al-Khelaifi, sağlığın herkesin önceliği olduğunu vurguladı.
Oyunculara ve teknik ekibe mücadeleleri için teşekkür eden Al-Khelaifi, "Umarım bu zafer taraftarlarımıza bu zor zamanda biraz umut ve mutluluk getirecektir. Şartlar elverdiği zaman şampiyonluğu tüm PSG ailesiyle kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Paris Saint-Germain koronavirüs salgını fransaSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 21:03
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