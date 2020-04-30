Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 1. Futbol Ligi 2019-2020 sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan PSG şampiyon ilan edildi.

Ligue 1 yönetimi, bitime 10 hafta kala oluşan puan tablosunu onayladı 12 puan farkla zirvede yer alan Paris Saint Germain ligi şampiyon tamamladı ve 9. kez mutlu sona ulaştı.

Le @PSG_inside remporte officiellement le championnat de France 2019 / 2020.



Le club de la capitale obtient son 9e titre de @Ligue1Conforama et revient ainsi à la hauteur de l'Olympique de Marseille au palmarès https://t.co/XKReeluHrR pic.twitter.com/MtGvBG1f7N — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) April 30, 2020

PSG ile Marsilya Şampiyonlar Ligi'ne, Lille ve Nice Avrupa Ligi'ne katılacak

İkinci sıradaki Marsilya da PSG ile birlikte Şampiyonlara Ligi vizesi aldı. Yusuf ve Zeki'nin forma giydiği Lille'in yanısıra Reims ve Nice UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Amiens ve Toulouse küme düştü

Lyon, Avrupa dışında kalırken, son iki sırada yer alan Amiens ve Toulouse küme düştü. 18. sıradaki Nimes ise play out oynayacak.

Ligue 2'de şampiyon olan Lorient ve hemen altında bulunan Lens ise gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.