Dün yapılan toplantıda Fransa Futbol Federasyonu İcra Komitesi, tüm bölgesel liglerin yanı sıra, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal ettiğini açıklarken, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs'a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı.

Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılırken, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-2020 sezonunda futbol dahil tüm spor müsabakalarının yapılamayacağını açıkladı.

UEFA ülkelerin liglerini ağustos ayına kadar bitirmesini talep ederken, Fransa'da alınan kararların önümüzdeki salı günü açıklanması bekleniyor.