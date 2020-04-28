Dünyanın dört bir yanındaki turnuvalar, uçak ve konaklama bedelleri, özel koçlar, antrenman için kortlara ödenen paralar ve bunun gibi giderleri içeren uzun bir liste.

Profesyonel spor dünyasındaki mücadele ne kadar eşitlikçi sorusu bugünlerde tenis özelinde soruluyor.

Adlarını efsaneler arasına yazdıran Nadal ve Federer "Dünyanın ilk 100'ündeki sporcular, alt sıralardaki oyunculara yardım etsin" dedi. Teklif bir anda yankılandı.

"Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insana para vermeyi tercih ederim"

Djokovic öneriye sıcak bakarken, dünya 3 numarası Dominic Thiem karşı çıktı. Alt sıradaki tenisçilerin maddi durumlarının çok kötü olmadığını düşünen Avusturyalı raket, "Düşük sıradaki tenisçiler dahil hiçbir oyuncunun hayatta kalma savaşı verdiğini düşünmüyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insan veya organizasyonlara para vermeyi tercih ederim" açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili dünya 239 numarası Dustin Brown sosyal medya hesabından, bir karavanda yaşadığını ve bazen para kazanmak için diğer tenisçilerin raketlerini tamir etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Aslında benzer zorlukları yaşayan birçok tenisçi var. Yetenek ve çalışma konusunda rakipleriyle yarışabilseler bile, diğer konulardaki adaletsiz durum makası açıyor.

Turnuvalarda boy gösteren profesyonel bir tenisçinin haftalık gideri ortalama 3 bin doları buluyor. Koronavirüs nedeniyle iptal edilen organizasyonlar da, özellikle alt sıralardaki raketlerin kayıp hanelerine yazıldı.

Zira herhangi bir turnuvaya katılmış olmak bile ciddi bir gelir anlamı taşıyordu.

Kadınların 278 numarası Harriet Dart da bir açıklama yaptı. "Zorluklarla kazandığınız paraları bu sporda bazen bir hafta içinde harcayabiliyorsunuz" diyen 20 yaşındaki raket maddi sıkıntılardan dolayı ailesi ile kalmak zorunda olduğunu ifade etti.

Kortta eşit şartlarda bir mücadelenin nasıl sağlanacağı ve bunun sürdürülebilirliği günlerce tartışılacak gibi görünüyor.