Haber Giriş: Kaynak: DHA
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.
Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.
Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.
Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.
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