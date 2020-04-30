Bayern Münih, Thomas Müller ve Coman'ın ardından teknik direktör Hansi Flick'le de masaya oturdu.

Alman ekibi, Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Kırmızı beyazlı takımda geçen yıl kasım ayında Niko Kovac ile yolların ayrılmasının ardından göreve 55 yaşındaki Flick getirilmiş ve sezon sona kadar teknik direktörlük için anlaşma sağlanmıştı.