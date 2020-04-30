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Hansi Flick 2023'e kadar Bayern Münih'te
Bundesliga ekibi Bayern Münih, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Bayern Münih, Thomas Müller ve Coman'ın ardından teknik direktör Hansi Flick'le de masaya oturdu.
Alman ekibi, Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Kırmızı beyazlı takımda geçen yıl kasım ayında Niko Kovac ile yolların ayrılmasının ardından göreve 55 yaşındaki Flick getirilmiş ve sezon sona kadar teknik direktörlük için anlaşma sağlanmıştı.
Etiketler: Bundesliga bayern münih teknik direktör Hansi FlickSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 20:33
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