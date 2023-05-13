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Spor
İHA 13.05.2023 18:00

Paratriatlonda milli sporcu Uğurcan Özer dördüncü oldu

2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi Yokohama Yarışları'nda paratriatlonda milli sporcu Uğurcan Özer, dördüncü sırayı elde etti.

Paratriatlonda milli sporcu Uğurcan Özer dördüncü oldu

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Uğurcan'ın yüzme etabını 10.31, bisiklet etabını 29.47, koşu etabını ise 17.19'luk zamanla tamamladığı ve yarışı 59 dakika 12 saniyede bitirdiği belirtildi.

Bisiklet etabında yağan yağmur nedeniyle düşen Uğurcan Özer'in, buna rağmen kısa sürede toparlanarak etabı bitirdiği ve yarışı dördüncü sırada tamamladığı kaydedildi.

Milli takımın antrenörü Mert Onaran, Uğurcan'ın bu sonuçla dünya sıralamasındaki yerini geliştirdiğini aktardı.

"Uğurcan özellikle son iki yıldır katıldığı yarışlarda aldığı puanlarla paralimpik oyunlar hedefine adım adım yaklaşıyor. Bugün çok başarılı bir performans ortaya koydu. Bisiklet etabında yaşadığı kaza ve kaybettiği süre olmasaydı paralimpik şampiyonu Martin Schulz'un ardından yarışı ikinci sırada bitirecekti. Şu an dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldik. Son puanımızı da Avrupa Şampiyonası'nda yarışarak alacağız. Buradan alacağımız puanlarla ilk 10'da olacağız ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na bir adım daha yaklaşacağız."

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