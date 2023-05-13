Erzurumspor zorlu Altınordu deplasmanından umutlu

Spor Toto 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Erzurumspor FK, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı izleyen taraftarlar, meşale yakıp, futbolculara zorlu maç öncesi hem moral hem de destek verdi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, burada yaptığı açıklamada, zorlu ve olağanüstü şartların içinden bu noktaya geldiklerini belirtti.

"Bu takım sizlerin destekleriyle ve dualarıyla büyüklerimizin yanımızda olmasıyla önce 3. Lig'de sonra 2. Lig'de ve 1. Lig'de şampiyon oldu. Çok büyük başarılara imza attık, sokaklara döküldük, sevindik ve mutlu olduk. Biz o coşkuyu hep birlikte yaşadık. Bu sene gerçekten Erzurumspor FK için çok olağanüstü ve zor bir sene yaşadı ama son maça kadar, bir maçın son düdüğüne kadar, son haftaya kadar Erzurumspor FK taraftarları takımımızın yanında oldu. Yine ayı şekilde onların yanında olacaklar. Transfer yasağı var, puan silme cezası var, stadında sıkıntısı olan bir takım, bu yarışı buraya kadar getirdi. İstanbul’da olduğumuz zaman, her faklı şehirde maç oynadığımızda, takımın her ferdi 'Keşke Erzurum’da olsak. Kendi seyircimizin huzurunda oynasak bu maçları' diyor. Gerçekten olağanüstü bir sezin geçiriyoruz. Son iki maçımız kaldı. Takımımız her şeyin farkında. Her soyunma odasına girdiğimde tüm arkadaşlarımın bu duruma üzüldüğünü görüyorum. Aynı şekilde kalan 180 dakikamız var. Altınordu ve Bolu maçları kaldı. Takımımız üzerine düşeni yapacak. Ve bu takım bu ligde kalacak."

Hakan Kutlu: Futbolcularımız sorumluluk aldılar

Teknik Direktör Hakan Kutlu, lige tutunacaklarını ifade etti.

"Maçlarımızı burada oynamayı çok istiyorduk. Ancak şartlardan dolayı dışarıda oynamak zorunda kaldık. Bugün verdiğiniz destek çok önemli. Futbolcularımın sahiplendiğini bilmenizi istiyorum. Çok önemli sorumluluk aldılar. Son iki maçımız. Bu iki maçta gereğini yaparak bu takımı ligde tutacağımıza inanıyorum."

Mustafa Yumlu: Biz kendimize güveniyoruz, sizde bize güvenin

Kaptan Mustafa Yumlu ise, İzmir deplasmanından istedikleri sonuç ile döneceklerini dile getirdi.

"Her şeyin futbolcularda bittiğini biliyoruz. İnşallah bu hafta gidip Altınordu maçını alacağız. Biz kendimize güveniyoruz. Sizde bize güvenin. İnşallah biz bu işi çözüp geleceğiz."