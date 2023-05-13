Derbiyi kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi avantaj elde etti

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler, Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Nina, Yaşam Göksu, Ecem Cumert, Fatma Kara Şahinbaş, Cansu Gürel, Coleman, Marcano, Alice ve Kennya ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılılar ise Gamze Nur Yaman, Berna Yeniçeri, Jiayue, Fatma Sare Öztürk, İlayda Civelek, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Bakarandze, Birgül Sadıkoğlu, Kabakaba ve Yağmur Uraz ilk 11'ini tercih etti.

Maçın 2. dakikasında Marcano'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe Petrol Ofisi, 62. dakikada Alice'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

İki maçlı eleme usulüne göre yapılacak eşleşmenin ikinci karşılaşması 20 Mayıs Cumartesi saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

Serhat Deniz: İnşallah bu yıl kupayı kazanan taraf olacağız

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Serhat Deniz, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Serhat Deniz, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

"Galibiyet önemli ama her şey bitmedi, bir maç daha var. Avantaj bizde ve en iyi şekilde o maçta da oynayarak turu geçen taraf olmak istiyoruz. Bu maç mücadele veren, oynayan, oynamayan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl kupayı kazanan taraf olacağız."

Deniz, göreve başladıktan sonra oyunculara kazanma ruhu aşıladıklarını anlattı.

"Gelinen noktada kazanma azmi bizi buralara taşıdı. Finale bir maç daha var. Fenerbahçe'de her zaman hedef şampiyonluktur. Kadın futbolunda önemli adımlar atıldı. Profesyonel kulüplerin kadın futboluna ilgisi burayı önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye taşıyacak. Yurt dışına göre geri kalmış görünebiliriz ama kısa sürede bu açığı kapatacağımızı düşünüyorum."

Cansu Kara: İlk maçı galibiyetle kapatmak çok önemliydi

Oyunculardan Cansu Kara ise "İlk maçı galibiyetle kapatmak çok önemliydi. Bunun için çok mutluyum. Florya'da bir maçımız daha var. Kazanarak finale yükseleceğiz. Finalde kimle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama hedefimiz şampiyonluk ve şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.