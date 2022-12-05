Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Yüzme Türkiye Şampiyonası, 65 kulüpten 195 sporcunun katılımıyla 6-7 Aralık'ta daha önce İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapan Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmada sporcular; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde mücadele edecek.