Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Para Yüzme Türkiye Şampiyonası Konya'da yapılacak
[Fotograf: AA]
Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması, yarın Konya'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Yüzme Türkiye Şampiyonası, 65 kulüpten 195 sporcunun katılımıyla 6-7 Aralık'ta daha önce İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapan Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.
Yarışmada sporcular; serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde mücadele edecek.
Etiketler: Konya
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