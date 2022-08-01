Bundesliga ekibiyle geçen hafta 4 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu yeni takımına çabuk alıştı.

Genç stoper Almanya Kupası 1. Tur mücadelesinde Hoffenheim'in Bölgesel Lig ekibi Rödinghausen'i 2-0 yendiği maçta ilk kez mavi beyazlı takımın formasını giydi.

Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın 85'inci dakikasında oyuna dahil olan Ozan Kabak 115'inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Hoffenheim 118'inci dakikada Prömel'in golüyle skoru 2-0 yaparak Almanya kupasında adını 2'nci tura yazdırdı.

Takımıyla çıktığı ilk resmi maçta fileleri havalandıran Ozan Kabak taraftarların beğenisini kazandı.

Bu arada Hoffenheim 22 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki altıncı takım oldu.

Milli stoper daha önce Galatasaray,Stuttgart, Schalke, Liverpool ve Norwich'te forma giydi.

Geçen sezon Bundesliga'yı dokuzuncu sırada bitiren Hoffenheim genç futbolcunun bonservisi için Schalke'ye 7 milyon avro ödedi.