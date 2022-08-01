Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA efsanesi Bill Russell hayatını kaybetti
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ilk siyahi başantrenörü Bill Russell, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, Bill Russell'in hayatını kaybettiği duyuruldu.
ABD'de ırkçılığa karşı mücadelesi ve basketbol sahasında savunmadaki hünerleriyle tanınan Russell'ın, 11 kez NBA şampiyonluğu bulunuyordu.
Boston Celtics'teki 13 sezonluk kariyeri boyunca, 21.620 ribaunt ile oynayan Russell, bu alanda tüm zamanların en yüksek ikinci rekorunun sahibi konumunda.
Etiketler: NBA
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