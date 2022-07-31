Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Süper Kupası'nı PSG kazandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Fransa Süper Kupa maçında PSG, Nantes'ı 4-0 yendi.
Fransa Süper Kupa maçında golleri, 22. dakikada Lionel Messi, 45. ve 82. dakikalarda Neymar, 57. dakikada da Sergio Ramos'tan geldi.
Nantes'da Jean-Charles Castelletto, 81. dakikada kırmızı kart gördü.
Maçı 4-0 kazanan PSG, kupayı 11. kez müzesine götürdü.
Etiketler: Fransa Paris Saint-Germain
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